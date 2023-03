Luca Onestini eliminato al Gf Vip: durante la notte, Alberto ha rivelato cosa l’ex vippone gli ha detto in macchina.

L’ultima puntata del GF Vip, andata in onda lunedì 26 marzo, è terminata con l’eliminazione di Luca Onestini. Dopo un televoto flash tra Onestini, Nikita Pelizon e Alberto De Pisis, ad andare in finale è stata proprio Nikita Pelizon. Durante la notte, Alberto ha rivelato cosa si sono detti lui e Onestini prima di scoprire il risultato del televoto.

Luca Onestini, cosa ha detto ad Alberto De Pisis

Luca Onestini è stato eliminato ad un passo dalla finale del GF Vip. A portarlo al televoto è stato Alberto De Pisis, che a sua volta è stato nominato da Nikita Pelizon. I tre concorrenti si sono recati in studio in auto per sapere il risultato del televoto.

Dopo l’eliminazione abbastanza scioccante di Onestini, Alberto ha rivelato durante la notte cosa i due si sono detti durante il viaggio in macchina fino in studio. Al termine della puntata, il vippone ha confessato: “Io ero sicurissimo di uscire, ero sicuro all’80% di uscire e l’altro 20% Nikita. Luca non lo avevo proprio preso in considerazione“.

Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare immediatamente la Casa di #GFVIP è… LUCA ONESTINI! pic.twitter.com/wGMyk32gCr — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 27, 2023

De Pisis poi continuato spiegando: “Quando eravamo in macchina Luca mi ha detto ‘hai fatto un casino’ e io l’ho tranquillizzato dicendogli ‘Amore ma secondo te puoi uscire te che sei fondamentale, hai vinto un reality in Spagna, qua sei arrivato secondo, la gente ti ama. Stasera hai ricevuto pure una sorpresa da tuo fratello che ti ha detto cose belle’. Ero sicurissimo che rimanesse. In studio penso di aver fatto delle cose che se mi rivedo mi vergogno“.

L’eliminazione di Onestini ha portato a scoprire la quinta finalista del reality: Nikita Pelizon, che si unisce così a Edoardo Tavassi, Giaele De Donà, Micol Incorvaia e Oriana Marzoli.

Riproduzione riservata © 2023 - DG