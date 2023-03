È morto Ivan Zollet, noto speaker radiofonico fondatore di Radio Base Venezia. Il suo corpo è stato ritrovato senza vita all’interno della sua abitazione a Ciano del Montello. Le cause della morte sono probabilmente da far risalire ad un infarto.

Ivan Zollet, 51 anni, è stato trovato morto a causa di un infarto nella sua abitazione. La notizia è stata data da un amico dello speaker, che ha scritto con un post su Facebook: “Mi tocca scrivere che sei “mancato” e condividerlo con tutti quelli che ti conoscevano. Sappi che non te la perdono. Proprio tu poi. Stron*o. Addio Amico mio. Sai che ti voglio bene. (stron*o). Ciao Ivan Zollet“. Radio Base Venezia, radio da lui fondata, ha interrotto subito tutte le trasmissioni.

Lo speaker conduceva due programmi molto amati: “Terminus” e “Italiansky“. Un altro messaggio di cordoglio arriva dall’Anpi D’artagnan di Montebelluna: “Con dolore diamo la notizia della scomparsa di un nostro giovane iscritto (1971): Ivan Zollet di Ciano del Montello, nipote di una vittima dei Nazifascisti, fucilato al cimitero di Ciano”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram