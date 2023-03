Durante la semifinale del GF Vip Antonella e Micol hanno avuto un ultimo confronto molto acceso: ecco cosa è successo.

Nell’ultima puntata del GF Vip c’è stato un ultimo accesissimo scontro tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia. Le due ragazze non hanno mai avuto un bel rapporto all’interno della casa, e hanno potuto confrontarsi sulle varie questioni che le hanno divise. Ecco cosa si sono dette.

Antonella Fiordelisi, lo scontro con Micol

Ancora una volta, probabilmente per l’ultima, c’è stato un confronto accesissimo tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia. Antonella ha esordito così di fronte alla vippona ancora in gara: “Salve, ciao Biancaneve, Biancaneve con gli uccellini, però Biancaneve poi si svegliò. Quindi ora fai vedere quella che sei realmente, non fare la finta santa. Sento che ancora non ti sei comportata bene con me, da fuori si capiscono più cose“.

Antonella, che è stata eliminata la scorsa puntata, ha voluto mettere in chiaro i motivi della sua eliminazione: “Dovete sapere cari che io non sono uscita perché mi hanno voluta fuori gli hater, ma perché mi hanno voluta fuori i fan che mi hanno vista star male. E se voi siete arrivati in finale e vi sentite più forti è perché i vostri fan si sono uniti e avete fatto gioco di squadra“.

Poi ha parlato di Edoardo Donnamaria: “Devi sapere che una volta uscito Edo ha levato il segui a te e a tua sorella. Perché lui ha sempre litigato con me per difendere voi. Dopo cosa si ritrova? Gli amici che sparlano della fidanzata. Devo iniziare a pensare che tu non sei invidiosa, ma gelosa. Tu non gli piacevi abbastanza ad Edoardo all’epoca. Come ha detto Tavassi, adesso il mio Edoardo ha la sua Ferrari e il tuo può avere la sua Panda“.

La riposta di Micol Incorvaia

Micol, che fino a quel momento era frizzata, appena ha potuto dire la sua ha sbottato: “Non puoi capire ancora una volta l’imbarazzo che provo. Queste sono cavolate che ti sarai ripetuta non so quante volte. Mi spiace se Edoardo ha davvero fatto questa cosa.

Ha poi continuato: “Credimi che stai facendo una pessima figura. Io non posso discutere con una persona che abbassa il livello della conversazione e dice ‘sei gelosa di me perché non piacevi abbastanza a Edoardo’. Sei venuta con argomentazioni di un livello talmente basso che non so nemmeno cosa dirti. E mi spiace per Edo, ma evidentemente tira più un pelo di … che un carro di buoi“.

Antonella, nonostante non fosse il suo turno di parlare, continuava ad interrompere Micol, tanto che è dovuto intervenire Signorini: “Antonella lascia parlare Micol e poi rispondi tu, se no non si capisce niente di quello che dite”.

