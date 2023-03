Nell’ultima puntata di Muschio Selvaggio, Fedez ha confessato di aver fatto un provino con Jennifer Aniston: ecco cosa ha detto.

Ospite nella puntata 114 di Muschio Selvaggio, in compagnia di Fedez, c’è stato Fabio Rovazzi. Un’amicizia ritrovata, quella tra i due, che non si parlavano da ben 5 anni. Durante la chiacchierata, il rapper ha fatto una rivelazione clamorosa. Fedez ha infatti rivelato di aver fatto un provino con la famosissima Jennifer Aniston: ecco cosa ha raccontato.

Fedez, il provino con Jennifer Aniston

Fedez sbarca nel mondo del cinema? Non ancora, ma ci è andato vicino. Nell’ultima puntata del suo podcast Muschio Selvaggio, il rapper ha infatti rivelato di aver avuto l’occasione di recitare accanto a due mostri del cinema hollywoodiano: Jennifer Aniston e Adam Sandler in Murder Mystery.

Fedez ha raccontato a Fabio Rovazzi (ospite della puntata) il suo provino per il film: “Arrivo in una sala, una tizia mi chiude in una sala, mi da una pistola finta e mi dice toh, ‘recita’!“. La performance del rapper però non ha convinto i selezionatori. Infatti nel film, al posto di Fedez, recita Luis Gerardo Méndez.

Fedez racconta del suo provino scartato per un film di Netflix pic.twitter.com/9nAWjvWhsB — disagiotv (@disagio_tv) March 28, 2023

Fabio Rovazzi ha comunque voluto sapere qualche retroscena e ha chiesto: ““E come è andata?”, fedez ha subito risposto convinto: “Mah, secondo me ho fatto un figurone”. Per quanto riguardo il ruolo che avrebbe dovuto interpretare nel film, ha spiegato: “Avevo anche un manichino finto che dovevo prender per la gola, puntargli una pistola e dire ‘I spoke in english my whole life, stupid idiot!“. Nelle sue stories di Instagram il rapper ha anche mostrato la scena del film per cui aveva fatto l’audizione.

