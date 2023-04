Dopo l’arrivo del piccolo Cesare Augusto, mamma Aurora Ramazzotti ha deciso di battezzarlo ma alla cerimonia era assente nonno Eros.

Lo scorso 30 marzo Aurora Ramazzotti è diventata mamma del piccolo Cesare. La donna e il compagno Goffredo Cerza sono diventati genitori per la prima volta e in queste ore hanno deciso di far battezzare subito il bambino. Un unico dettaglio: alla cerimonia era presente nonna Michelle Hunziker, ma non nonno Eros…

Aurora Ramazzotti, nonno Eros assente al battesimo di Cesare

Aurora Ramazzotti

Dopo il suo arrivo lo scorso 30 marzo, il piccolo Cesare Augusto, figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza è già stato battezzato. A riportato è Il Corriere del Ticino che spiega come la cerimonia sia andata in scena nella cappella della clinica Sant’Anna di Sorengo. Un evento sobrio che è stato celebrato da Don Felice e al quale era presente nonna Michelle Hunziker, ma non nonno Eros Ramazzotti.

Da quanto si apprende, al termine del battesimo, sono andate in scena le foto di rito, un piccolo aperitivo e poco più.

A far parlare, come prevedibile, però, l’assenza del noto artista e padre di Aurora. Come mai Eros non è stato presente ad un evento così importante come il battesimo del nipotino?

Non è dato saperlo al momento, ma pare che la sua assenza sia dovuta ad impegni di lavoro e, probabilmente, al suo tour in corso. Probabile che la sede del battesimo e quella del suo evento musicale rendessero impossibile per lui spostarsi avanti e indietro.

Ad ogni modo siamo sicuri che molto presto vedremo qualche immagine di nonno e nipote insieme nonostante l’addio/pausa annunciata da mamma Aurora dai social alcune ore fa.

Di seguito, invece, il post Instagram con cui la donna aveva annunciato l’arrivo del piccolo con due tenere foto della manina del bimbo e di quella del padre e poi con uno scatto con tutti e tre insieme:

