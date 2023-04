Michelle Hunziker non vuole essere chiamata nonna: la battuta sui social e la prima foto del piccolo Cesare con la bisnonna Ineke.

Aurora Ramazzotti ha partorito da pochissimo giorni. Il piccolo Cesare è nato lo scorso 30 marzo rendendo Michelle Hunziker una nonna. La showgirl, però, si sente ancora molto giovane e questo appellativo non le si addice. Sui social ha scherzato rivelando ai suoi followers come preferirebbe essere chiamata, mentre condivideva uno scatto con la mamma Ineke, ora bisnonna.

Michelle Hunziker, la battuta e la foto con la bisnonna

Michelle Hunziker è ufficialmente nonna. Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono diventati genitori del piccolo Cesare (che ha anche un secondo nome) lo scorso 30 marzo. La ragazza ha partorita in Svizzera, nella stessa clinica dove era nata lei. Nelle scorse ore Michelle Hunzkier ha condivisio sui social una foto dolcissima del bebè insieme alla bisnonna Ineke. La donna è originaria dell’Olanda e quest’anno compirà 80 anni.

Nello scatto si vede la bisnonna tenere in braccio il nipotino con un’incontenibile felicità. La mamma di Aurora, ha voluto fare una battuta, scrivendo sotto la foto: “Facciamo così: Ineke è ancora la nonna di tutti mentre io sarò la mamma al cubo. Va bene?“. La Hunziker infatti aveva già rivelato in passato di sentirsi ancora molto giovane e di sentirsi più una mamma per il piccolo Cesare piuttosto che una nonna.

Al momento il piccolo Cesare non è ancora stato mostrato in volto, una decisione presa dai genitori per tutelare la privacy del bambino. Inoltre, Aurora Ramazzotti ha detto addio (per il momento) ai social, per potersi godere ogni istante di tempo con suo figlio che aspettava da tanto tempo.

