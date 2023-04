Con una storia su Instagram, Goffredo Cerza ha reso noto a tutti il vero nome del figlio appena avuto con Aurora Ramazzotti. La coppia è diventata genitori da 4 giorni, il piccolo Cesare è nato giovedì 30 marzo in Svizzera.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono da pochissimo diventati genitori del piccolo Cesare. Aurora ha partorito in Svizzera, nella stessa clinica dove era nata lei. Oggi, a quattro giorni dal parto, Goffredo ha reso noto il nome completo del piccolo appena arrivato: Cesare Augusto. Nelle sue storie Instagram ha pubblicato una foto con una torta dove si legge anche il secondo nome del figlio, fino a questo momento tenuto segreto.

View this post on Instagram

Un nome molto importante che rimanda a Roma, città natale di Goffredo nonostante lui sia poi cresciuto a Milano. Il 30 marzo è stata una giornata importante per tutta la famiglia Ramazzotti. Michelle Hunziker ha subito dedicato un messaggio dolcissimo al nipote e anche Eros ha dato il suo benvenuto a Cesare con una dedica speciale sui social.

Al momento la neo mamma si è ritirata dai social, come ha fatto sapere su Instagram, per potersi godere ogni istante di tempo con il suo piccolo Cesare Augusto che aspettava da tempo.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram