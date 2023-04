È ormai da diversi mesi che Melissa Satta e Matteo Berrettini fanno coppia fissa. La showgirl ha aspettato però diverso tempo prima di ufficializzare la sua relazione con Berrettini, ma ora questo momento è arrivato. Nelle scorse ore, infatti, ha pubblicato sui social la prima foto di coppia insieme al tennista.

Melissa Satta più innamorata che mai! La showgirl ha condiviso uno scatto dolcissimo sul suo profilo Instagram. La prima foto di coppia insieme a Matteo Berrettini, con cui fa coppia fissa ormai da diversi mesi. La coppia è sempre stata molto riservata, e a parte qualche scatto rubato non si erano mai esposti troppo pubblicamente.

Oggi Melissa Satta, 37 anni, ha pubblicato uno scatto con il tennista 26enne. Nella foto sono abbracciati e sorridenti su una spiaggia a Miami, dove la showgirl è volata per sostenere lo sportivo durante il Master 1000 Miami. Dopo la sconfitta contro Mackenzie McDonald, Berrettini si gode ora un po’ di sole e di meritato relax insieme alla compagna.

Recentemente c’era chi aveva accusato la showgirl di aver distratto Berrettini dallo sport, ma lo stesso tennista aveva commentato che la sua performance negativa era dovuta ad un infortunio alla mano e che la showgirl non c’entrasse nulla: “Mi spiace che una cosa totalmente positiva venga poi considerata come una distrazione professionale”, aveva spiegato.

