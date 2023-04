Totti e Ilary Blasi si sono incontrati per un’udienza segretissima e Aurora Ramazzotti ha detto addio ai social: il gossip del weekend.

Jerry Calà è tornato per la prima volta in tv dopo l’infarto per raccontare la paurosa esperienza e Aurora Ramazzotti ha detto addio (per ora) ai social. Tra feste di compleanno vip, confessioni a Verissimo, dediche romantiche e incontri segreti in tribunale, ecco cos’è successo questo weekend nel mondo del gossip!

Il gossip del weekend, tutte le notizie

Ospite a Domenica In, Jerry Calà ha fatto la sua prima apparizione televisiva dopo l’infarto che l’ha colpito nelle scorse settimane. L’attore ha raccontato a Mara Venier i momenti di paura che ha vissuto i giorni successivi in ospedale, svelando anche come si sente ora che è fuori pericolo.

Passando alla cronaca rosa, un messaggio da parte di Cecilia Rodriguez per il fidanzato Moser svela senza lasciare dubbi il futuro della coppia. La sorella di Belen ha postato una foto insieme al compagno con la dedica: “Per il resto della tua vita, per il resto della mia, per il resto della nostra“. Più innamorati di così non si può!

Incontro segretissimo tra Ilary Blasi e Francesco Totti. L’ex coppia si è incontrata in gran segreto per discutere della separazione e del divorzio. L’udienza sarebbe durata ben 4 ore, dalle 17:30 alle 22:00. Non ci sono informazioni su quanto si siano detti.

Questo weekend sono state organizzate ben due feste di compleanno super. La prima è stata quella di Giulia Salemi, che ha festeggiato i 30 anni al Red Room di Milano con tantissimi amici e colleghi tra cui Alfonso Signorini, Dayane Mello, Angela Caloisi con Paolo Crivellin, Costantino Della Gherardesca, Elettra Lamborghini e tanti altri.

Tanti auguri anche per Tommaso Zorzi che ha festeggiato i 28 anni con un party a Milano in presenza di tantissimi vip, tra cui Ilary Blasi e Michelle Hunziker. C’era, però, un grande assente...

Aurora Ramazzotti dice addio (per ora) ai social

Aurora Ramazzotti è diventata mamma da pochissimi giorni e per il momento, giustamente, vuole dedicare ogni istante di tempo al suo piccolo Cesare. Per questo ha deciso di prendersi una pausa dai social.

A Verissimo, poi, è stato ospite Claudio Amendola, che ha parlato della sua dipendenza dalle droghe e della fine della sua relazione con Francesca Neri. Ha confessato di essere caduto nelle dipendenze per curiosità in un tempo, quello degli anni ’80, molto goliardico.

