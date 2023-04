Claudio Amendola ha parlato a Verissimo del suo rapporto con le droghe e della fine della sua relazione con Francesca Neri.

Ospite nello studio di Silvia Toffanin, Claudio Amendola si è aperto sulla sua carriera e sulla sua vita privata. Tra le tante cose, ha parlato della sua esperienza con le droghe e della fine della sua relazione con Francesca Neri.

Claudio Amendola, l’esperienza con le droghe

Silvia Toffanin ha avuto ospite a Verissimo Claudio Amendola. Recentemente l’attore si era aperto con Francesca Fagnani a Belve, raccontando di aver fatto uso di droghe durante la giovinezza. Proprio su questo si è soffermata la conduttrice di Verissimo, che ha esordito chiedendo: “Sei stato un adolescente terribile?” Amendola si è raccontato: “Sono stato vivace, non esageratamente maledetto. Ho dato qualche preoccupazione ma mi sono tolto qualche soddisfazione. Io ho sempre avuto ben dritta la barra. Sapevo fino a che punto arrivare, sapevo cosa potevo perdere.“

“Come mai sono caduto nelle dipendenze? Sono caduto nelle dipendenze perchè c’era un atteggiamento goliardico nel periodo degli anni ’80 e ’90. Io sono sempre stato molto curioso incline alle novità. La vita va sempre masticata e presa di petto e per questo ho avuto un rapporto con le droghe per alcuni anni. Ne parlo con serenità perché ho chiuso con le droghe 24 anni fa“.

Parlando dei suoi figli, racconta: “Ai miei figli non ho mai nascosto nulla, ho sempre pensato che le cose sane da trasmettere ai figli vanno affrontate. Non vanno imposte ma raccontate. Io non ho mai avuto problemi di parlare con loro di me, del mio passato e delle mie esperienze. È alla base per creare un rapporto di lealtà e di fiducia”.

Sulla fine della sua relazione con Francesca Neri: “Noi ci siamo rispettati molto in questi 25 anni e ci siamo molto protetti. La vita è bizzarra e strana, io non pensavo che avrei mai potuto vivere senza Francesca. Ma la vita come dicevo prima va presa per quella che è vivere le stagioni che ci offre. Sarà per sempre il libro, l’enciclopedia più importante della mia vita“

Riproduzione riservata © 2023 - DG