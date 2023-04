Sono stati ospiti a Verissimo Lorella Cuccarini e Emanuel Lo: hanno parlato delle loro carriere e della loro esperienza ad Amici 22.

Domenica 2 aprile sono stati ospiti nel salotto di Verissimo Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. I due artisti hanno parlato della loro carriera e dei loro esordi, fino all’esperienza che stanno condividendo come professori di Amici 22.

Lorella Cuccarini e Emanuel Lo ospiti a Verissimo

Lorella Cuccarini e Emanuel Lo sono attualmente colleghi ad Amici 22. I due professori però avevano già lavorato insieme in passato. Ospiti a Verissimo, hanno raccontato a Silvia Toffanin il loro rapporto. Emanuel Lo ha raccontato: “Con Antonella avevo già lavorato in passato. Ora siamo di nuovo insieme e abbiamo ritrovato quella sintonia che avevamo e che abbiamo sempre avuto. Siamo anche simili come professori. Abbiamo un rapporto con i nostri ragazzi abbastanza rigido ma anche di grande accoglienza e di protezione”.

Emanuel Lo ha poi parlato del suo esordio come ballerino: “Io ho inizio a lavorare come ballerino a 17 anni. A 18 sono partito a lavorare all’estero quindi a 20 anni avevo già una grande esperienza professionale. Io ho iniziato a 4 anni, il mio amore è nato imitando Michael Jackson. Ho iniziato studiando classico ma dopo i 14 anni ho inseguito la mia vera passione. Ma la basi del classico mi sono serviti tantissimo. La Cuccarini ha scherzato divertita: “Questo lo dice solo per far contenta la Celentano“.

La Cuccarini, invece ha raccontato: “Io a quell’età, a 20 anni, mi sono ritrovata da ballerina a fare Fantastico con Pippo Baudo. Per me fu un salto incredibile e non è stato facile mettermi così in gioco”.

Sulla loro esperienza ad Amici 22, Lorella ha detto: “Siamo ad un momento della nostra vita dove non dobbiamo più dimostrare niente, dobbiamo solo divertirci. Stiamo ritrovando una complicità e un piacere di stare sul palco insieme che abbiamo ritrovato con 22 anni in più”.

Parlando dei loro colleghi Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, hanno scherzato: “Non sono facili. In questo sono geniali, in coppia amplificano il loro stato di irritazione. Insieme sono un duo esplosivo“.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG