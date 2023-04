Federica Panicucci è stata ospite a Verissimo e ha parlato della perdita di due figure fondamentali nella sua vita: la nonna e il padre.

Nella puntata di Verissimo di domenica 2 aprile è stata ospite Federica Panicucci. La conduttrice si è aperta raccontando di due lutti che l’hanno segnata nel profondo, quello del padre e della nonna, entrambi scomparsi a causa di un tumore. Ha poi ricevuto una dolcissima lettera dal compagno Marco.

Federica Panicucci, la commozione Verissimo

Federica Panicucci è stata ospite nel salotto di Verissimo. La conduttrice si aperta con Silvia Toffanin, e ha parlato commossa del suo rapporto con la nonna, a cui era legatissima: “Nonna Chiarina è stata per me una mamma. Era una nonna speciale, piena di amore da dare. Sempre molto presente. Quello che mi ha dato lei è stato uno dei doni più belli della mia vita, in termini di amore e di insegnamenti. Quando ho perso sia lei che mio padre ho perso due figure di grande riferimento nella mia vita. Però sono stata fortunata perchè li ho avuti.”

Federica Panicucci ha poi ricevuto una dolcissima lettera dal compagno Marco Bacini, con cui ha una relazione da 7 anni. Silvia Toffanin ha letto il messaggio: “Ciao Amore, sembra incredibile ma sono già passati sette anni dall’inizio del nostro amore. Siamo cresciuti insieme e abbiamo affrontato anche le situazioni più difficili. Ogni volta che ti guardo negli occhi mi rendo conto di quanto sia stato fortunato ad incontrarti. Voglio solo continuare a trascorrere il tempo al tuo fianco affrontando ogni nuova sfida che la vita ci proporrà, ma vivendo sopratutto ogni momento di felicità. Grazie per questi sette anni, e che siano solo l’inizio.”

A questo messaggio, la conduttrice: “Sono molto sorpresa perchè da lui non me la aspettavo. Lui è una persona molto speciale per me. È un uomo solido, che non ha grilli per la testa e mi sorregge. Io sembro molto forte ma in realtà così così, e lui è sempre al fianco e mi stringe forte”.

