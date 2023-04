Si torna a parlare di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, questa volta per una bellissima dedica che ha grande valore per la coppia.

Sono ben lontani i tempi in cui si parlare di crisi e di addio tra i due. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non sono mai stati più uniti e innamarati di così. La conferma è arrivata via social con una dedica dell’argentina che lascia poco spazio ad interpretazioni e che manda anche un segnale per il loro futuro…

Cecilia Rodriguez, la dedica a Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez – Ignazio Moser

Come detto, sembrano ben distanti i giorni in cui i gossip li volevano in crisi. Tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser le cose sembrano andare alla grande. In queste ore, infatti, la sorella minore di Belen ha pubblicato alcuni scatti che la ritraggono con il fidanzato e la cagnolina Aspi a Trento. Ma non solo. Nel suo post Instagram anche una dedica nella didascalia che lascia poco spazio ad interpretazioni.

I due si sono fatti vedere in tutta la loro bellezza, personale e di coppia. I giovani sono felicissimi e la conferma è appunto arrivata dalle parole dell’argentina: “Per il resto della tua vita, per il resto della mia, per il resto della nostra”.

Nonostante le recenti voci di una crisi, quindi, i due fidanzati sembrano destinati ad amarsi ancora a lungo e chissà fare presto ulteriori passi verso una relazione di coppia ancora più stabile. I fan dei due sono rimasti incantati da queste foto e dalla dolcezza mostrata pubblicamente e lo si vede anche dai tanti commenti arrivati al contenuto della donna.

Di seguito anche il post Instagram dell’argentina e i tantissimi commenti ricevuti da parte dei fan e degli amici:

