La splendida Giulia Salemi ha festeggiato alla grande l’arrivo dei 30 anni. La festa è stata super: ecco gli invitati e le foto.

Un compleanno speciale per una ragazza unica e che ha conquistato col passare del tempo tantissimi fan e telespettatori. Stiamo parlando del party dei 30 anni di Giulia Salemi che nelle scorse ore ha organizzato una serata bellissima in compagnia di amici e colleghi, oltre che di membri della sua famiglia, per rendere il tutto davvero magico e perfetto. Sui social, le foto degli invitati e di tutti i presenti che hanno preso parte al “grande evento”.

Giulia Salemi, la festa per i 30 anni: chi c’era e le foto

Giulia Salemi

Aveva detto che sarebbe stata la festa che aveva sempre desiderato e così, pare, è stato. Giulia Salemi ha festeggiato i suoi 30 anni alla grandissima.

La nota influencer e opioninista del GF Vip ha organizzato un party al Red Room Milano che, per l’occasione, ha preso il nome di “Salotto Salemi”.

Tantissimi gli amici e cari presenti come invitati. C’erano Alfonso Signorini, Dayane Mello, Angela Caloisi con Paolo Crivellin, Costantino Della Gherardesca, Elettra Lamborghini. Ma anche Mr. Rain, Federica Nargi e Costanza Caracciolo, Giacomo Urtis, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, Tommaso Zorzi, Adua Del Vesco, Bianca Atzei.

Non poteva mancare anche la parte affettiva con il compagno della Salemi Pierpaolo Pretelli, e anche mamma Fariba Tehrani. Presenti poi Paola Di Benedetto, Martina Hamdy, sue amiche e colleghe.

A rendere tutto ancora più speciale anche le musiche di ospiti top come i Sonohra, Paolo Meneguzzi, I Finley e i Gemelli Diversi che si sono esibiti live.

Di seguito alcuni post Instagram dove è possibile vedere come è stata organizzata la festa e anche gli invitati:

Riproduzione riservata © 2023 - DG