Durante il Serale di Amici, curioso confronto tra Alessandra Celentano e Nikita. Il commento non è passato inosservato e ha acceso i social.

Nel corso della terza puntata del Serale di Amici, protagonisti oltre ai ragazzi della scuola, anche i professori e i giudici. In particolare ha fatto molto chiacchierare un curioso paragone che non è passato inosservato che vede in evidenza la maestra Alessandra Celentano. Una frasi di Cristiano Malgioglio non è sfuggita a telespettatori e utenti social che si sono scatenati…

Alessandra Celentano come Nikita? La frase di Malgioglio…

Alessandra Celentano

Come detto, nel corso della terza puntata del Serale di Amici, a prendersi la scena sono stati anche i professori e i giudici. A colpire, in particolare, il look scelto da Alessandra Celentano. La maestra di danza, in squadra con Rudy Zerbi, ha indossato probabilmenteun parrucca o comunque ha scelto un look per i capelli davvero particolare con un colore sul blu/grigio che non è passato inosservato.

In tal senso, Cristiano Malgioglio ha fatto un paragone dicendo: “Ma, io vedo lei e mi sembra Nikita”.

Per molti utenti che stavano guardano la puntata di Amici, il paroliere si stava riferendo a Nikita Pelizon del Grande Fratello Vip. E in effetti a giudicare i look delle due donne, il confronto potrebbe starci.

Secondo altri, invece, il giudice parlava del personaggio di un film del 1990 diretto da Luc Besson. L’unica differenza è che la protagonista aveva i capelli più corti rispetto alle altre due.

A chi si sarà davvero riferito Malgioglio? Chi lo sa, ma sul web la sua frase è diventta virale scatenando confronti, paragoni e risate.

Di seguito alcuni post Twitter di utenti che si sono scatenati sulla somiglianza tra la maestra e la gieffina:

Intanto ad Amici la Celentano promuove Nikita per la vittoria #gfvip #nikiters pic.twitter.com/dCC1lC5Ofk — Allinone (@Allinon54974044) April 1, 2023

Mentre, secondo alcuni, questa era la vera Nikita a cui si riferiva il cantautore e giudice del programma:

X me Malgi si riferiva proprio alla nostra Niki.. furbino.. anche perché Nikita del film è questa.. e nn mi sembra proprio che questa assomigli alla Celentano..🤣 #nikivip #nikiters #gfvip pic.twitter.com/oEIaE4joW8 — Vivi⭐🦄⭐ (@vvivi80) April 1, 2023

