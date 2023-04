Ospite di Verissimo, Susanna Messaggio ha raccontato diversi aspetti della sua carriera e vita privata compresa la morte della prima figlia.

Un dolore troppo grande da poter dimenticare. Susanna Messaggio si è aperta a Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata di sabato 1 aprile, sottolineando alcuni momenti durissimi affrontati. Il più pesante, la scomparsa della piccola figlia, la prima avuta, dopo pochi mesi di vita.

Susanna Messaggio e il dolore per la morte della figlia

Susanna Messaggio

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata di sabato 1 aprile, Susanna Messaggio ha ricordato diversi momenti della sua vita professionale ma anche privata.

In modo particolare, la donna ha ricordato la tragica scomparsa della figlia Alice a pochi mesi di vita: “Ha avuto un problema cardiocircolatorio”, ha spiegato la donna. “Ora è in cielo. Si chiamava Alice, è tornata nel paese delle Meraviglie. Per me è stato difficile. Ho iniziato a viaggiare per lavoro per alleggerire il mio dolore”.

Ma ancora oggi, il dolore è parte di lei: “Non è possibile però dimenticare, in tutto ciò che facevo vedevo la mia bimba”.

Ora, però, la Messaggio è madre di una bella bimba di nome Martina: “Per me è due donne in una. Ha tatuato la A di Alice, della sorella. La sua energia è strepitosa”.

Successivamente ha anche avuto un altro figlio con Giorgio Olivieri: “Io desideravo un maschietto con gli occhi azzurri del padre, è venuto così. È intelligente e forte. Ho pregato tanto Padre Pio, poi sono rimasta incinta. L’amore più grande sono i figli, voglio che siano sempre felici”.

Di seguito anche un post Instagram con alcune immagini dell’intervista nel salotto di Verissimo:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG