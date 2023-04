Si accendono i toni durante la terza puntata del serale di Amici: “Usi parole forti, definire una danzatrice insignificante è veramente troppo”.

La terza puntata del serale di Amici, è iniziata, e anche questa sera non mancano le discussioni. In particolare modo durante la seconda manche la squadra Celentano-Zerbi, dopo aver vinto la prima manche, decide di sfidare la squadra Emanuel Lo-Cuccarini.

La seconda manche parte con un guanto di sfida, che vede scontrarsi Isobel e Maddalena. Prima dell’esibizione però i toni si alzano, la maestra Celentano ha definito la ballerina Maddalena un “pulcino insignificante”.

Interviene così Emanuel Lo, professore di Maddalena: “Usi parole forti, definire una danzatrice insignificante è veramente troppo”. Alessandra Celentano ha risposto: “Per me è insignificante quando danza. Io non faccio i salamelecchi che fate voi”.

Emanuel Lo ha continuato: “È una cosa offensiva. Poi dalla gattina, è diventata un pulcino. Cosa siamo in uno zoo? Maddalena è una ballerina speciale e riconoscibile. È vero che Isobel ha catturato una fetta di pubblico, ma non ha tolto niente a Maddalena”. La maestra Celentano però rimane della sua idea ribadendo che per lei Isobel è molto meglio di Maddalena.

Alessandra Celentano

Maddalena contro la maestra Celentano

Terminata l’esibizione, anche la ballerina Maddalena ha voluto dire la sua contro la maestra Alessandra Celentano: “C’è differenza tra dire la verità e dire cattiverie. Mi sono stufata delle sue cattiverie”.

La maestra ha quindi affermato: “È il mio pensiero di te come ballerina. Siete abituati a sentirvi dire solo complimenti, nella vita non è così. Tu sei sempre una lagna, stai sempre a lamentarti”.

A questo punto è intervenuta Lorella Cuccarini: “Ma avranno il diritto i ragazzi di rispondere”. E ha continuato: “Anche tu sei una lagna Alessandra, ma smettila”. Maria De Filippi vedendo Maddalena piangere ha voluto consolarla, consigliando di fregarsene ed andare avanti: “Sei bella come il sole”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG