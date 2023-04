E’ iniziata la terza puntata del serale di Amici condotto da Maria De Filippi. Dopo che durante la prima puntata sono stati eliminati NDG e Meghan, e nella seconda puntata Piccolo G e Gianmarco, le squadre sono così composte: la squadra Zerbi-Celentano composta dalla ballerina Isobel, dal ballerino Ramon e dal cantante Aaron.

La squadra Cuccarini-Emanuel Lo composta dai cantanti Angelina Mango e Cricca e dai ballerini Maddalena e Samu. Ed infine la squadra capitanata da Arisa e Raimondo Todaro, è composta dai cantanti Wax e Federica e dai ballerini Alessio Cavaliere e Mattia Zenzola.

I tre giudici chiamati a commentare le esibizioni sono: Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè. Ospiti della terza puntata, gli attori comici Nuzzo e Di Biase.

La terza puntata parte con la classica sfida tra i giudici. Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè sono chiamati a esibirsi in un posizione di yoga, vince chi la mantiene per più tempo. Giuseppe Giofrè si aggiudica la vittoria e può quindi scegliere la busta che contiene il nome della squadra che inizia il gioco. La busta scelta è la numero 2, e iniziano cosi Zerbi-Celentano che scelgono di sfidare la squadra Todaro-Arisa.

La prima manche viene vinta dalla squadra Rudy-Cele, grazie ai punti portati a casa da Isobel e da Aaron. I professori devono così indicare 3 nomi della squadra avversaria a rischio: Alessio, Wax e Federica. Maria De Filippi dichiara che in questa puntata non ci saranno 2 eliminati, ma uno solo. Ogni sfida decreta un eliminato provvisorio. I tre eliminati provvisori si sfideranno quindi al ballottaggio finale. Il primo allievo ad andare al ballottaggio finale è Wax.

