Francesco Totti e Ilary Blasi si sarebbero incontrati in tribunale senza dirlo a nessuno, per discutere della separazione e del divorzio.

Francesco Totti e Ilary Blasi: incontro in gran segreto. La coppia infatti per provare ad evitare i giornalisti e la ressa di persone curiose che solitamente si accalca fuori dal tribunale ha deciso di incontrarsi in segreto con l’obiettivo di arrivare ad un accordo sulla separazione e sul divorzio. L’incontro si sarebbe svolto presso il Tribunale civile di Roma e secondo quanto riportato sarebbe durato 4 ore, dalle 17:30 alle 22:00.

Ad accompagnare Francesco Totti i suoi avvocati Antonio Conte e Laura Matteucci mentre al fianco di Ilary Blasi gli avvocati Alessandro Simeone e Pompilia Rossi. Al momento non è emerso cosa si siano detti durante le quattro ore di incontro.

Ilary Blasi

Francesco Totti furioso con Ilary Blasi: ecco perchè

Francesco Totti e Ilary Blasi avevano fatto parlare negli ultimi giorni, infatti i rumors avevano parlato di un Francesco Totti furioso nei confronti della ex e del suo nuovo compagno Bastian. Il motivo sarebbe da ricercare in alcuni comportamenti che il nuovo compagno Bastian, avrebbe nei confronti della figlia di Ilary, Isabel.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG