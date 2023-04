Fa discutere la puntata andata in onda venerdì 31 marzo di Felicissima Sera: cosa è successo.

Venerdì 31 marzo è andata in onda la seconda puntata di Felicissima sera, il programma Mediaset di Pio e Amedeo. Il nuovo appuntamento ha avuto moltissimi ospiti tra cui: Fabio Cannavaro, Giovanna Civitillo, Annalisa, Irama, Nina Zilli e Antonello Venditti. Il primo ospite della serata è stato Gerry Scotti: il duo comico insieme alla “zio d’Italia” hanno ripercorso i 40 anni di carriera di Gerry. Da “Passaparola” fino ad “Chi vuol essere milionario”. Fa discutere però lo sketch organizzato da Pio e Amedeo, che hanno voluto mettere in scena il funerale di Gerry Scotty, ancora in vita, per celebrarlo.

Su palco è stata organizzata una vera e propria cerimonia funebre: Gerry è stato fatto stendere sul letto con un rosario in mano. L’atmosfera ricordava una vera veglia funebre con lumini ai lati, fiori. Erano anche presenti donne addolorate che vengono pagate per cantare ai cortei funebri. E’ poi stata fatta entrare la bara.

Gerry Scotti non si è tirato indietro in questo particolare sketch, ha infatti ironizzato sull’accaduto affermando: “Menomale che mia mamma non c’è più altrimenti moriva veramente”. Pio e Amedeo hanno poi affermato: “Te ne vai e ci lasci Enrico Papi?” e Scotti prontamente ha risposto: “Ve lo meritate Enrico Papi”!

Gerry Scotti

I commenti in rete

La gag è stata molto discussa su twitter dove non sono mancati commenti di critica al finto funerale organizzato da Pio e Amedeo. Gli utenti sul loro profilo social hanno affermato di essere rimasti basiti dallo sketch messo in atto durante la puntata di Felicissima Sera, ma al contempo non sono mancanti commenti positivi che hanno apprezzato l’idea originale.

Ecco il video:

Vai Gerry, insegna agli angeli a infrangere ogni record ⚰️ #FelicissimaSera pic.twitter.com/yocUvvzmRU — Felicissima Sera (@FelicissimaTV) March 31, 2023

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG