Tanti colpi di scena, amori, litigi, lutti e rivelazioni nel corso degli ultimi giorni. Andiamo a scoprire i migliori gossip della settimana.

Ultimi giorni ricchi di notizie per il mondo della tv e dello spettacolo, ma non solo. Nuovi amori, discussioni, liete notizie e anche qualche lutto. Non solo la nascita del primo figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, ma anche nuove coppie e reunion tanto attese. Scopriamo quindi quali sono stati i migliori gossip della settimana dal 27 al 30 marzo 2023.

I gossip della settimana: Aurora Ramazzotti è diventata mamma

Aurora Ramazzotti

Iniziamo con la splendida notizia dell’arrivo del primo figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. In settimana, infatti, è nato il piccolo Cesare. L’annuncio è stato dato con un post Instagram dai neo genitori che sono pronto ad iniziare una nuova vita con il loro bebè.

La morte di Gianni Minà

Gianni Minà

Purtroppo anche un lutto questa settimana. Infatti, è morto a Gianni Minà. Il giornalista e conduttore era molto apprezzato dal pubblico del piccolo schermo e della carta stampata. Aveva 84 anni e si è spento a seguito di una breve malattia cardiaca. “Gianni Miná ci ha lasciato dopo una breve malattia cardiaca. Non è stato mai lasciato solo, ed è stato circondato dall’amore della sua famiglia e dei suoi amici più cari”, le parole della famiglia su Facebook.

Gianni Miná ci ha lasciato dopo una breve malattia cardiaca. Non è stato mai lasciato solo, ed è stato circondato… Posted by Gianni Minà on Monday, March 27, 2023

Nina Moric ha un nuovo fidanzato?

Nina Moric

Torna in prima pagina nelle cronache rosa Nina Moric. Secondo Chi, la modella avrebbe un nuovo fidanzato. Di chi si tratta? Del critico d’arte Daniele Radini Tedeschi. Nell’esclusiva del settimanale si vedono le foto dei due, mano nella mano per le strade di Milano. Chissà che la donna, dopo svariate delusioni, non possa aver trovato di nuovo l’amore…

La confessione shock a Le Iene

Elena Di Cioccio

Protagonista a Le Iene Elena Di Cioccio che ha raccontato nel corso di un monologo di essere sieropositiva. La ex anche del programma ha spiegato: “Ciao sono Elena Di Cioccio, ho 48 anni e da 21 sono sieropositiva. Ho l’HIV, sono una di quelli con l’alone viola. Ero molto giovane quando questa diagnosi stravolse completamente la mia vita […]”.

Reunion tra Fedez e Rovazzi

Fedez

Questa settimana è stata anche quella della reunion tra due grandi ex amici che, forse, sono tornati ad esserlo dopo tanti anni. Parliamo di Fedez e Fabio Rovazzi che hanno avuto un faccia a faccia nel podcast ‘Muschio Selvaggio’. I due hanno parlato dei vecchi tempi e dei motivi che avevano portato le loro strade a dividersi e, oggi, a incontrarsi di nuovo.

C’è quella parte della reunion Fedez-Rovazzi in cui Fedez dice: “Forse all’epoca io, te ed altri eravamo in delirio di onnipotenza”, e Rovazzi che ce la mette tutta per non rispondere “guarda, no. solo tu” pic.twitter.com/bsXeQ4W3qN — Laura Fontana (@beatandlove) March 31, 2023

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG