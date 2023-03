Dopo l’arrivo del piccolo Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti, anche nonna Michelle Hunziker è prontissima ad accoglierlo.

La notizia della nascita del nipotino Cesare ha fatto impazzire di gioia Michelle Hunziker che oltre a voler stare vicino alla neo mamma Aurora, è pronta ad accogliere il piccolino anche in casa sua. In che modo? Con una cameretta ad hoc…

Michelle Hunziker, nonna super per il piccolo Cesare

Dopo essere diventata nonna, Michelle Hunziker è pronta a vestire questi nuovi panni e a farlo con il massimo dell’impegno e della premura. La conferma è arrivata anche attraverso delle recenti stories su Instagram dove la conduttrice ha mostrato come abbia sistemato casa sua anche in vista di un possibile ingresso del picolo nipotino.

La showgirl ha fatto vedere ai vari utenti che la seguono come abbia allestito una piccola cameretta per il nipotino, figlio di Aurora. Nella didascalia della storia ha anche aggiunto come le zie, le sue figlie, Sole e Cece, siano prontissime a dare il benvenuto a casa al bebè. “Anche qui dalle zie Sole e Cece e Nonna tutto pronto per Cesare”, questo il messaggio della conduttrice assolutamente entusiasta per il neo arrivato in famiglia.

Già in passato, al Corriere della Sera, la svizzera aveva fatto capire di voler essere super presente e disponibile per la figlia ma anche per il piccolo: “È stranissimo se penso al bambino che sta per arrivare, ho solo 19 anni in più di Auri, sto vivendo la sua gravidanza con un’intensità incredibile, come una quarta maternità, io ho ancora due bambine piccole da crescere (avute da Tomaso Trussardi, ndr), avrò una casa piena di bambini…”.

Ed evidentemente, ora, la bella nonna Michelle è pronta a tutti gli effetti con tanto di cameretta…

Di seguito, invece, il post Instagram con cui Aurora e Goffredo avevano annunciato l’arrivo del loro piccolo:

