Richiamo ufficiale al GF Vip per un vippone che ha dovuto fare i conti con la ramanzina di Alfonso Signorini. Cosa è successo.

Non c’è un momento sereno al GF Vip e lo conferma anche il recente intervento di Alfonso Signorini nella Casa. Il presentatore, infatti, nel corso del daytime odierno, è stato protagonista di un richiamo ufficiale a Edoardo Tavassi, reo di non essersi comportato in modo corretto con Micol Incorvaia.

GF Vip, Signorini e il richiamo ufficiale al vippone

Alfonso Signorini

Tutto è partito da un confronto avuto da Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia la scorsa notte. I due, fidanzatini, hanno discusso nel van ma l’uomo si è lasciato andare a delle esternazioni offensive che in molti avevano ipotizzato potessero essere causa di un provvedimento.

Il GF Vip, a quanto pare, ha optato per un richiamo che è arrivato proprio ad opera di Signorini: “L’altra sera quando hai litigato con Micol, stavate in una situazione di intimità. In quel frangente ti sei lasciato andare a una serie di ripetuta di parole che noi abbiamo più volte detto che non si devono dire. Anche in una situazione di intimità come quella, che potrebbe essere paragonata a una telefonata tra due fidanzati al telefono…”.

Dal canto suo il vippone ha spiegato che non capiva dato che aveva avuto un atteggiamento da lui ritenuto non aggressivo. Alfonso gli ha dato ragione ma ha aggiunto: “Sì, non avevi un atteggiamento aggressivo. Semplicemente vogliamo riportare alla normalità, perché poi noi entriamo nelle case della gente alla normalità e alla buona educazione”.

A quel punto Tavassi ha fatto le sue scuse ma questo richiamo ufficiale non ha convinto tutti. Molti utenti social, infatti, hanno fatto notare come sia l’ennesima situazione al limite che vede Edoardo coinvolto e che, ancora una volta, non sia stato preso alcun reale provvedimento per lui.

Di seguito anche un post Twitter di un utente che ha sottolineato come, anche in questo caso, il concorrente se la sia cavata senza provvedimenti:

Riproduzione riservata © 2023 - DG