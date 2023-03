Nuove polemiche al GF Vip con Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia protagonisti di una lite che, per tanti utenti social, è stata signiticativa.

Forse molto più di una semplice lite tra due fidanzati. Quanto accaduto nella notte al GF Vip ha acceso i riflettori su Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. In modo particolare su quella che sarebbe la veridicità della coppia nata nel reality. I due hanno avuto una discussione dove sono volati anche degli insulti. Il web non ha mancato di far sentire la propria voce.

GF Vip, lite Tavassi-Micol: il web insorge

Alfonso Signorini

Come riportato da Leggo e messo in evidenza da tantissimi utenti social, nella notte, nella Casa del GF Vip è andata in scena un’accesa discussione tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. La coppia stava parlando nel van a proposito della finale del reality quando all’improvviso gli animi si sono accesi.

A far discutere in particolare il web, alcuni passaggi tra i due concorrenti e fidanzati. “Io sono una sfigata”, ha detto Micol. “Sì, proprio una sfigata e basta”, ha replicato Tavassi.

La coppia parlava in modo acceso e con qualche parole scomoda di troppo e si è soffermata anche sul potenziale vincitore del reality. In tal senso molti utenti tra Twitter e Instagram hanno fatto presente come il dialogo si sia tutto basato proprio sulla volontà di Tavassi di provare a vincere (lui o Micol) l’edizione del Grande Fratello. Anziché chiarirsi dopo le “parolone”, infatti, i due hanno solo parlato di strategia e come questa discussione possa andare contro le loro possibilità di trionfo.

Di seguito anche alcuni post Twitter dei telespettatori e utenti che hanno commentato quanto accaduto:

è lecito che tavassi e micol vogliano vincere, ma allora che lo dicessero apertamente o che almeno non facessero la punta ad oriana che è stata l’UNICA SINCERA IN TOTO ammettendo di volere entrambe la vittoria e l’amore! #BEBEGANADORA #gfvip #oriele pic.twitter.com/VVaneB9xMK — savana🌊 (@savanaceleste) March 29, 2023

La cosa che dovrebbe maggiormente far riflettere è che Tavassi durante la discussione pensa subito al gioco con quel “fai vincere Oriana” invece di chiarirsi con Micol.



Poi quelle attaccate al gioco erano Antonella e Nikita.#GFVIP #nikiters #donnalisi — V.V (@VincyVita) March 29, 2023

Tavassi: -“Vai vai a vincere sto gf, fai vincere Oriana, lo stai facendo apposta”

Micol: -“Io sono una sfigata”

Tavassi: -“Si ma proprio una povera sfigata e basta”



Chi aveva ragione sulla fake coppia e perché proprio la doc?#gfvip #nikiters #donnalisi pic.twitter.com/kQErbyHB3H — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) March 29, 2023

