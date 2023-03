Tensione ad Amici, questa volta anche tra professionisti ed allievi. Nel daytime un duro confronto tra ballerini…

Tempo di lezioni in vista della terza puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi e in sala prove, per quanto riguarda i ballerini, è salita la tensione tra un allievo e un professionista che ha abbandonato la lezione furioso.

Amici, professionista furioso con allievo: cosa è successo

Maria De Filippi

Nel corso del daytime di Amici, è andato in scena un duro confronto tra Umberto, ballerino professionista, e Mattia, allievo della scuola.

Il primo ha abbandonato la sala prove mentre lavorava proprio col ragazzo perché infastidito dal suo atteggiamento. In sala anche Benedetta ha provato a spiegare al compagno che ha sbagliato e che il suo atteggiamento non andava bene.

Dopo un confronto tra i due ragazzi, ecco però il ritorno del professionista che ha scelto di spiegare le sue ragioni al ragazzo.

Umberto è tornato e ha detto: “Noi siamo a vostra disposizione. Io ho bisogno di una cosa, alla base. Il rispetto. Da parte tua, quello è venuto a mancare. Non sei mai contento, è tutto brutto quello che fai, si passa alla coreografia e non ti piace. Non c’è mai un approccio positivo. Il fatto che devono sempre mettermi a parlare con un ragazzino che sta fisso a guardarsi mentre io spiego. Non ascolti le correzioni. Per me quella è mancanza di rispetto. Sono arrivato al limite. Io mi alzo col sorriso e mi aspetto altrettanto da te. Io credo in te e questo tuo atteggiamento mi dà noia. Sono qui pronto ad ascoltarti ma non ce la faccio più con questo atteggiamento”.

Mattia ha risposto chiedendo scusa: “Sbaglio, sono fatto così. Mi arrabbio con me stesso. Dentro di me c’è un casino. Mi dispiace”.

Il ballerino professionista, però, non è parso troppo convinto: “Questo discorso, fatto lo scorso mese, ci sarei cascato. Adesso no. Ti ho ascoltato. La mancanza da parte tua di voler crescere. L’approccio è fondamentale. Ora sta succedendo di nuovo. Io metto in discussione la preparazione al Serale”.

I due hanno poi chiarito con la promessa che alla prossima lezione le cose dovranno essere differenti. Staremo a vedere.

Di seguito anche un post Instagram del programma con quanto accaduto:

Riproduzione riservata © 2023 - DG