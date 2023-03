Emozioni ad Amici per Isobel. La ballerina, parlando con Maria De Filippi, ha raccontato alcuni aspetti inediti della sua vita.

Non solo canto e ballo. Ad Amici sono vere emozioni. Nel corso del daytime odierno, parlando con Maria De Filippi in occasione dell’assegnazione di un guanto di sfida, la danzatrice Isobel si è sciolta in lacrime parlando di un periodo veramente triste e brutto della sua vita avvenuto quando aveva 14 anni.

Amici, il crollo di Isobel

Maria De Filippi

Come anticipato, nel daytime odierno di Amici di Maria De Filippi, ci sono state tante emozioni per Isobel. La ballerina, infatti, parlando con la conduttrice, ha confessato di aver passato un periodo molto brutto nella sua vita quando aveva 14-15-16 anni.

La ragazza, spiegando le sue debolezze, è entrata nei dettagli di alcune perdite avute in quel periodo: “Beh, ho avuto un momento a 14-15-16 anni. Un periodo difficilissimo della mia vita. Il primo anno alla mia migliore amica hanno diagnosticato la leucemia. L’anno successivo ho perso la mia nonna”, ha detto la ragazza.

“Mia nonna si chiamava Fetiye, il mio nome infatti è Isobel Fetiye Kinnear, per lei. Poi, ancora l’anno dopo ho perso mia zia. Non me lo aspettavo perché era molto giovane. Quindi… Questo è qualcosa che a me piace usare quando ballo. Questa emozione è reale per me. Ecco, io sono molto fragile. Molto delicata”.

Subito dopo lo sfogo, il daytime è andato avanti mostrando le attività della ragazza con la compagna Maddalena per preparare il guanto di sfida assegnato ad entrambe. Le cose sono tornate alla normalità dopo un piccolo momento di tristezza dovuto allo sfogo.

Di seguito anche il post Instagram del programma con lo sfogo di Isobel che ha ricevuto tantissimo affetto anche dai fan del programma che hanno commentato il filmato condiviso:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG