Sono usciti allo scoperto Ambra Angiolini e Andrea Bosca, felicemente innamorati. L’attore ha rilasciato alcune parole sulla storia.

Le prime indiscrezioni, poi i rumors sempre più insistenti, e infine le presentazioni e il bacio. Ambra Angiolini e Andrea Bosca non si nascondono più e in queste ore l’attore ha rilasciato alcune parole – poche per la verità – a Nuovo Tv, proprio a proposito della storia che sta vivendo con la nota showgirl.

Ambra Angiolini e Andrea Bosca, le parole dell’attore

Ambra Angiolini

Come detto, la coppia è ormai diventata ufficiale da quando, via socia, Ambra aveva mostrato una cena in famiglia dopo una serata a teatro. Poi erano uscite le ulteriori foto pubbliche con presentazioni e bacio. Sulla nuova relazioni i due non avevano ancora parlato e adesso, a farlo, è stato Andrea Bosca, anche se in modo molto limitato.

“Non amo parlare della mia sfera personale”, ha voluto premettere l’uomo. “Da bravo piemontese sono molto riservato. Però una cosa mi sento di dirla. La mia vita privata è molto felice”.

Insomma, non una parola fuori posto e neppure alcun dettaglio particolare sulla storia d’amore. Solo la certezza che le cose stanno andando molto bene, con felicità e serenità. Le basi giuste per una relazione importante come quella che lui e Ambra stanno vivendo.

L’attrice, per il momento, non ha ancora rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito a questo nuovo e travolgente legame che sarebbe nato “a lavoro”. La coppia, infatti, avrebbe manifestato un certo feeling già sul set di “Protezione civile”, fiction girata a Stromboli che sarà trasmessa su Rai1 prossimamente. Da quel momento, a quanto pare, la loro storia d’amore era stata tenuta rigorosamente lontana dai pettegolezzi salvo poi, vista anche l’importanza che evidentemente stava assumendo, uscire allo scoperto senza più nascondersi.

Di seguito anche un recente post Instagram dell’attore:

