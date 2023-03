Nelle scorse giornate si era parlato di un possibile flirt tra Can Yaman e Francesca Del Fa. Ora la donna ha voluto fare chiarezza.

Cosa c’è di vero sui rumors che vorrebbero Can Yaman e Francesca Del Fa, attrice protagonista de Il Paradiso delle Signore 7 nei panni di Irene, aver avuto un flirt o qualcosa di più dopo una paparazzata a cena? La risposta l’ha data l’attrice ai microfoni di DI Più.

Can Yaman, la verità con Francesca Del Fa

Can Yaman

Esattamente come già capitato in passato, Can Yaman è stato accostato a tante donne. L’ultima, come anticipato, Francesca Del Fa, attrice che interpreta il personaggio Irene ne Il Paradiso delle Signore 7. I due erano stati visti a cena insieme con altre persone e subito si erano accesi i riflettori sul possibile flirt.

A dire come stanno davvero le cose ci ha pensato la donna che ha voluto precisare e fare chiarezza una volta per tutte: “Tra me e Can non c’è stato nulla di romantico, è nata solo una simpatia, un’amicizia”.

Niente relazione quindi: “Una semplice foto scattata durante una cena in cui eravamo vicini ha fatto scattare un putiferio. Ma tra me e Can non c’è stato nulla di romantico”.

A conferma delle sue parole, anche il voler ribadire una semplice concetto riguardo la sua sfera privata: “Nella vita reale sono felicemente single, non ho ancora trovato l’uomo giusto”.

Insomma, almeno per ora stop ai rumors sui due attori. Almeno fino alla prossima foto…

Di seguito, invece, un vecchio post Instagram di Francesca Del Fa:

