Il rapporto con Maria De Filippi e i giorni duri dopo la morte di Costanzo. Parla Raffaella Mennoia, braccio destro della Queen di Mediaset.

In occasione dell’uscita del suo libro ‘Cupido spostati’, Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi, ha parlato al Corriere della Sera del rapporto con la Queen di Mediaset e di come siano stati vissuti i giorni successivi alla morte di Maurizio Costanzo, marito della conduttrice.

Raffaella Mennoia e il rapporto con Maria De Filippi

Maria de Filippi, Gabriele Costanzo – funerale Maurizio Costanzo

Parlando degli attimi successivi alla tragica morte di Maurizio Costanzo, Raffaella Mennoia ha spiegato come lei e tutto lo staff di Maria De Filippi hanno reagito: “Non ho ben capito cosa succedesse in quei giorni, nulla è stato deciso a priori, era semplicemente un assecondare gli eventi, tutto molto spontaneo”.

E ancora: “Non c’è stato alcun genere di ragionamento. Oltre a me c’erano tante persone del nostro gruppo, ci siamo stretti tutti intorno a lei. Ci siamo messi a servizio di quello che stava succedendo, non come persone che lavorano lì ma come persone che provano un affetto. Se vuoi bene a una persona le stai vicino”.

Un bene che la donna ha spiegato ulteriormente: “Con Maria c’è un legame di amicizia da tanti anni, è la persona che, insieme ad Alberto Silvestri, mi ha insegnato tutto del mio lavoro. È una persona molto esigente ma che rispetta il lavoro degli altri. Da noi, in Fascino, c’è meritocrazia. Fai strada se lavori e ti impegni. Nel mio libro c’è molto del mio lavoro. Parlo di coppie che hanno partecipato al programma (Uomini e donne ndr), delle loro storie”.

Ed è anche per questo rapporto speciale che proprio il suo libro porta una dedica unica: “A Maria, filo conduttore della mia vita”.

Di seguito, invece, un recente post Instagram del braccio destro della De Filippi:

