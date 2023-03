Arianna Rapaccioni, moglie di Sinisa Mihajlović, ha voluto ricordare il marito tramite una foto e una frase commoventi.

Sinisa Mihajlovic è venuto a mancare lo scorso 16 dicembre 2022 dopo una lunga malattia che gli era stata diagnosticata nel 2019. La moglie Arianna Rapaccioni non ha mai smesso di ricordare il marito in più occasioni, postando foto e messaggi in suo ricordo. Nelle scorse ha pubblicato un messaggio che ha fatto commuovere tutti.

Arianna Mihajlovic ricorda il marito Sinisa

Sinisa Mihajlović è morto all’età di 53 a causa di una leucemia che peggiorò improvvisamente lo scorso dicembre. Da quel momento si sono riversati sui social migliaia di commenti di cordoglio e di supporto per la moglie Arianna e la famiglia. La stessa donna ricorda spesso il marito Sinisa sui social, pubblicando degli scatti in suo onore. Nelle scorse ore, ha pubblicato una foto in bianco e nero davvero commovente, con lui e i suoi cinque figli: Viktorija, Virginia, Miroslav, Dushan e Nicholas.

La foto è accompagnato da una breve frase: “Non riesco a comprendere” con l’aggiunta di un cuore nero. Poche parole che racchiudono tutto il dolore di una moglie che ha dovuto dire addio al marito prima del tempo, senza riuscirsi a spiegare come sia possibile che la vita a volte faccia questi brutti scherzi.

Il post ha avuto in pochissimo tempo migliaia di risposte da utenti che l’hanno inondata di affetto e di sostegno Arianna. Un utente scrive: “Tutto incomprensibile… C è il vostro amore immenso però che è certezza“. Un altro: “Sono più le cose che non riusciamo a comprendere di questa vita spesso ingiusta e innaturale . L’ amore è l’ unica cosa che nessuno potrà mai rubarti“. Tutti i commenti, provenienti anche da personaggi dello spettacolo, le hanno ricordato di farsi forza e di pensare all’unica cosa che è certa: il suo amore nei confronti di Sinisa e l’amore che lui ebbe per lei e suoi figli. L’unica certezza in una vita incomprensibile.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG