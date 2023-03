Papa Francesco è stato ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma per un’infezione respiratoria: ecco come sta e le sue condizioni.

Nei giorni scorsi, come ha spiegato la Stampa Vaticana, Papa Francesco aveva lamentato alcune difficoltà respiratorie. Da ieri 29 marzo è ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma, dove ha passato la notte. Ecco come sta ora e le sue condizioni di salute.

Papa Francesco, le sue condizioni

La notizia del ricovero di Papa Francesco ha fatto subito il giro del mondo nella giornata di ieri 29 marzo. Il New York Times ha sottolineato come questo ricovero desti preoccupazione visto che il Papa “ha 86 anni e ha una storia recente di problemi medici“. Per il momento, però, sembra che le sue condizioni siano stabili. Dopo una notte passata al Policlinico Gemelli di Roma, è stata esclusa l’infezione da Covid-19. Sono stati fatti alcuni accertamenti tramite una tac, un emogasanalisi e altri esami del sangue.

Da fonti vaticani si apprende che il pontefice ha passato una notte tranquilla e nelle prossime ore proseguiranno gli esami e gli accertamenti medici. È quasi certo che Papa Francesco rimarrà in ospedale per diversi giorni, in modo da curare nel migliore dei modi la sua infezione respiratoria.

Papa Francesco

Sempre secondo fonti vicine al Pontefice: “Gli infermieri sono molto ottimisti, ritengono che per le celebrazioni della prossima domenica delle Palme ci sarà. Salvo naturalmente imprevisti”.

Non è la prima volta che il Papa soffre di problemi di salute di questo tipo. Già alla giovane età di 21 anni, infatti, gli era stato asportato il lobo superiore del polmone destro dopo una grave polmonite.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG