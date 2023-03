Sono stati annunciati i commentatori per l’Eurovision 2023 che racconteranno per l’Italia l’evento musicale. Non ci sarà Malgioglio.

Tutto è pronto per l’Eurovision Song Contest 2023 che avrà luogo a Liverpool il 9, l’11 e il 13 maggio. Sono stati annunciati in queste ore i commentatori italiani che racconteranno l’evento. Rispetto allo scorso anno, non ci sarà Cristiano Malgioglio.

Eurovision 2023: scelti i conduttori di questa edizione

Mara Maionchi affiancherà Gabriele Corsi nella nuova edizione dell’Eurovision Song Contest, in programma dal 9 al 13 maggio 2023 a Liverpool. La notizia ufficiale è arrivata nelle scorse ore e precisamente nel corso della trasmissione ‘Stasera C’è Cattelan’.

Tra gli ospiti di Alessandro Cattelan c’era appunto Corsi a cui si è poi aggiunta in collegamento anche la Maionchi. Questo perché i due sono stati scelti appunto come commentatori ufficiali del noto evento musicale.

“Per me è il terzo anno. L’anno scorso è stato un appuntamento bello, intenso. E’ molto divertente, assisti ad uno spettacolo davvero pazzesco”, ha detto Corsi che l’anno scorso aveva collaborato, invece, con Cristiano Malgioglio, escluso dall’evento per i suoi impegni a Mediaset con Amici di Maria De Filippi.

Al posto del paroliere ci sarà, come detto, la Maionchi che ha detto: “Se mi preparerò l’Eurovision Song Contest? Non lo so, non conosco gli artisti, le canzoni, non so niente. Lavorerò però per non fare brutta figura, già ho un problema enorme con l’inglese. Però andare a Liverpool…mi si apre il cuore, Liverpool è la patria dei Beatles, una luce nella notte”.

Di seguito anche il post Twitter di Cattelan con l’annuncio:

