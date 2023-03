Emozioni e confessioni a cuore aperto per Giulia Salemi che ha raccontato la sua vita in vista dei suoi 30 anni.

Ha scelto ‘Chi‘ per parlare della sua vita, i successi ma anche e soprattutto delle sue insicurezze. Giulia Salemi ha raccontato che, nonostante i grandi traguardi a cui è arrivata, nella sua mente resta ancora quella giovane ragazza insicura per colpa del suo passato difficile.

Giulia Salemi: i 30 anni, le feste e il passato

Giulia Salemi

“Affronterò i 30 anni con maturità, anche se resto sempre la bambina di Piacenza che ancora soffre per non aver potuto festeggiare il compleanno dei 18 come lo hanno fatto invece le sue amiche”, ha detto Giulia Salemi che arriverà a tale quota il prossimo 1 aprile. E ancora sulla festa di compleanno: “I miei genitori non mi hanno mai potuto regalare una festa wow. Anche negli anni successivi alle feste sorridevo tutta la sera e poi mi chiudevo in camera a piangere”. “Anche se sono apparentemente felice, resto una ragazza tormentata”, ha spiegato.

La giovane influencer e opionista social del GF Vip ha aggiunto che anche se sembra strano, alle volte non si stente felice: “Tutti mi dicono ‘Come fai a non essere felice?’. Io ci provo, ma dentro di me c’è ancora una bambina insicura, che ha paura di non essere accettata. Ho ancora paura di non essere abbastanza giusta per quelli che considero giusti, di essere ignorata, di disturbare. Se scrivo a una persona e non. Mi risponde, vado subito in paranoia. A Milano ti cercano se sei in hype e sono tutti carini, ma solo in quel momento”. La sua più grande paura, confessa ridendo, è che alla sua festa non si presentino gli invitati. “Il mio più grande complesso è avere amici che mi apprezzino”.

Sulla sua storia con Pierpaolo Pretelli che, come da loro stessi spiegato sta vivendo qualche incertezza, la donna ha aggiunto: “Nella vita mi piacerebbe essere più serena, organizzata, meno nervosa. Vorrei costruire una famiglia, ma anche se mi accorgo che in questo momento sono molto concentrata su di me”.

Di seguito un recente post Instagram della ragazza:

