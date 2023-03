Nuovo botta e risposta tra Lucio Presta e Heather Parisi via social. Ad un post della donna è arrivata pronta la replica del noto manager.

Non finisce più la querelle tra Lucio Presta e Heather Parisi. I due erano tornati alla cronaca dopo la diffusione della notizia dell’intervento delle forze dell’ordine dopo la registrazione dell’intervista rilasciata dalla showgirl a Belve durante cui, a quanto pare, era avvenuto il pignoramento a persona fisica ai danni della donna. Adesso, però, un nuovo capitolo dove, di fatto, la Parisi ha spiegato le sue ragioni affermando di non aver ricevuto alcun “pignoramento”. Parole a cui hanno fatto seguito quelle del manager.

Lucio Presta-Heather Parisi: nuovi attacchi

Lucio Presta

“Giovedì in occasione della registrazione di Belve un Ufficiale giudiziario assistita dalla forza pubblica (ringrazio l’Arma) ha effettuato il pignoramento a persona fisica presso gli studi a fine registrazione. Per evitare la mortificazione di veder portare via effetti personali, hai dovuto effettuare bonifico tramite terzi e saldare quanto dovuto”. Erano state queste le parole di Lucio Presta solamente circa due settimane fa per annunciare l’evoluzione delle vicende tra lui e Heather Parisi.

Ora, però, nuovo giro nuova corsa con la donna che ha spiegato le sue ragioni affermando che, di fatto, non ci sia stato “nessun pignoramento”.

Con un lungo tweet, la donna ha spiegato cosa sia accaduto e ha generato, come era prevedibile, la forte reazione di Presta.

L’uomo ha, quindi, replicato: “Dopo ultime dichiarazioni odierne della adorata Heather Parisi mi toccherà querelare la signora per diffamazione ed una serie di bugie o mi vedrò costretto a pubblicare bonifico fatto quel giorno da una terza persona legata al marito motivo per cui non hanno pignorato. Pensaci”.

A questo punto, staremo a vedere cosa accadrà.

Di seguito il post Twitter della donna e la successiva risposta di Presta:

Nelle passate settimane ho assistito sgomenta al linciaggio mediatico di chi usa la Tv pubblica e i media per vendette personali.

Cosa avrei mai fatto di così terribile da meritare questo trattamento?

La sentenza 7746/2022 del Tribunale di Roma ha stabilito che ho pubblicato la… — Heather Parisi 🤐 (@heather_parisi) March 29, 2023

E questo quanto detto da Presta:

dopo ultime dichiarazioni odierne della adorata @heatherparisi mi toccherà querelare la signora per diffamazione ed una serie di bugie o mi vedrò costretto a pubblicare bonifico fatto quel giorno da una terza persona legata al marito motivo per cui non hanno pignorato. Pensaci — ellepi_one 🇮🇹 (@PrestaLucio) March 29, 2023

