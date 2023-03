Torna a parlare della sua ex Antonella Fiordelisi, Francesco Chiofalo e lo fa a Casa Pipol. Il ragazzo non ha certo trattenuto le critiche.

Non le manda a dire ad Antonella Fiordelisi e a suo padre, Stefano. Francesco Chiofalo è senza freni a Casa Pipol quando parla della sua ex, nonché ex concorrente del GF Vip. Il ragazzo non ha risparmiato pesanti critiche alla giovane e al suo genitore per certi atteggiamenti davvero eccessivi e fuoriluogo.

Francesco Chiofalo contro Antonella Fiordelisi e suo padre

FRANCESCO CHIOFALO

“Io e Antonella ci eravamo già lasciati quando lei si è messa con Gianluca. Però sinceramente mi è venuto il dubbio che andava a letto con lui. Ce l’ho sempre avuto”, ha detto Chiofalo facendo riferimento all’altro ex della Fiordelisi, Benincasa.

“Come la vedo adesso? Fomentata. Qualcuno le dica che non presenterà Sanremo dopo. Che non ha conquistato il mondo, per favore. Penso sia diventata realmente insopportabile, non so come fanno a starle vicino». Sul raaporto con Donnamaria dice la sua: « Io non l’ho riconosciuta come si è comportata con Edoardo, con me era proprio un’altra persona: molto più rispettosa, più tranquilla”.

Ma non ci sono mezzi termini anche per il padre della ragazza: “Quest’uomo ha bisogno di cure mediche, di aiuto. Qualcuno gli spiegasse che la figlia non è andata in guerra, qualcuno gli può spiegare che può dormire la notte? Quest’uomo non ha percepito bene questa storia del GF secondo me. Ragazzi non userò mezzi termini: io al padre di Antonella, sapete quante volte l’ho mandato a fan***o quando stavo con lei. Anche quando mi ci sono lasciato. Una persona insopportabile”.

L’intervista si chiude anche una particolare ipotesi fatta da Chiofalo: “Mi sa che Antonella ha litigato di brutto con i genitori. E vi spiego perché: io la conosco benissimo. La prima cosa che avrebbe fatto, uscita dal GF, sarebbe stata di andare dal padre e invece non c’è andata. Credo che questa volta il padre abbia fatto un casino mettendosi in mezzo e lei è molto arrabbiata”.

Di seguito anche l’intervista condivisa in un post Instagram da Casa Pipol:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG