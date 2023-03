Gesto dolcissimo di Antonella Fiordelisi che in occasione dei primi 5 mesi con Edoardo Donnamaria gli ha scritto una “lettera”.

Sono usciti dalla Casa del GF Vip e lo hanno fatto non certo in punta di piedi. Stiamo parlando di Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, per tutti i Donnalisi. I due ragazzi sono una coppia e lo sono stati in modo molto discusso per tutta la durata del reality. Una volta usciti, tra loro le cose sembrano andare a gonfie vele tanto che, in occasione dei primi 5 mesi insieme, la ragazza ha voluto scrivere delle dolci parole al compagno.

Antonella Fiordelisi scrive a Edoardo Donnamaria

Antonella Fiordelisi

Attraverso un post Instagram pubblicato sulla sua pagina, Antonella Fiordelisi ha scritto rivolgendosi, ovviamente, alla sua dolce metà: “Sai perché a Settembre avevo paura di lasciarmi andare? Mi sei piaciuto dal primo istante, speravo di non innamorarmi”, le parole della ragazza.

E ancora: “Ho sempre avuto paura dell’amore…è un sentimento così potente che, se delude, lascia ferite profonde e ti indebolisce.. stando con te ho capito che l’amore non si può arginare e che, soprattutto, ti fa essere una persona migliore…e tu mi hai migliorata tantissimo. Grazie. 5 mesi di noi”.

Chiaramente non poteva mancare il commento di Edoardo che ha risposto con un dolce: “Amore piccolo sole”.

A quella risposta è stata ancora la Fiordelisi ha scherzare: “Ti vuoi alzare dal letto? Che dici?”.

Insomma, la coppia sembra essere molto affiatata e, forse anche contro diversi pronostici, pare che vada avanti alla grandissima. Staremo a vedere quali altri racconti i due faranno ai loro fan. Da sottolineare come la ragazza abbia reso privato il proprio account Instagram quindi solo chi la segue può vedere i suoi contenuti.

Di seguito anche un post Instagram di una pagina dei fan che riporta lo scambio di pensieri social tra i due innamorati:

