A poco più di un mese dal parto, Cristina Marino è tornata ad allenarsi e ha ricevuto moltissimi critiche alle quali ha risposto a tono.

Lo scorso 17 febbraio era arrivato l’annuncio della nascita del loro secondo figlio. Adesso Cristina Marino si è sentita pronta per tornare ad allenarsi e lo ha fatto mostrandosi orgogliosa sui social con un post che ha generato non poche polemiche. Molti utenti, infatti, l’hanno criticata per non aver perso tempo nel rimettersi in movimento, altri, invece, l’hanno giudicata perché “non avendo altro da fare” può permetterselo. La donna, in tal senso, ha voluto replicare a tono.

Cristina Marino: la polemica per allenamenti dopo il parto

Cristina Marino

“Volevo affrontare il tema allenamento post parto e rispondere ai vostri commenti. Bifancyfit non è per tutti: è studiato apposta per non raccontarsi scuse”, ha esordito fumantina Cristina Marino. “Mentre mi rendo conto che per non allenarci ce ne raccontiamo tante. Il mio metodo te lo impedisce: è un piano studiato per qualsiasi esigenza, per chi dice: ‘Non ho tempo’ o ‘Non ho spazio’. Quindi no scuse”.

Il discorso della donna è andato avanti in altre stories Instagram. La Marino ha citato quelle che sono state alcune delle scuse elencate dai vari utenti: “Prima scusa: ‘Beata lei che ha tempo perché ha persone di servizio’. Secondo voi avevo anche persone di servizio durante il lockdown, che vivevo con mio marito in un casale in Umbria. Quindi non è la tata la scusa per cui trovo il tempo di allenarmi. Altra scusa: ‘Allatto’. Perfetto: allatto anche io. Addirittura mi scrivono: ‘Allattavo, sudavo e mi disidratavo troppo’. Bevi più acqua!. ‘Che fretta c’è…!’. Nessuna fretta”.

L’attrice ha aggiunto poi che salvo parere medico contrario tutte le donne, dopo un tot di tempo, possono riprendere con le attività fisiche. “Mi rendo conto che c’è poca informazione. Io faccio il mio, non mi permetto di parlare per bocca di chi ha fatto medicina. Allenarsi si può, ci devono solo essere le condizioni per poterlo fare. E se l’ho fatto, evidentemente le mie c’erano”, ha chiuso così il discorso la moglie di Luca Argentero.

Di seguito anche il post Instagram da cui si è generata la polemica:

