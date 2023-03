Daytime adrenalinico ad Amici con due allievi che non se le sono certo mandate a dire. Cosa è successo in casetta.

Si avvicina la terza puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi e nella casetta tra gli allievi sale la tensione. I ragazzi, nel corso del daytime odierno, hanno manifestato le loro paure verso la possibilità di essere eliminati ed in particolare tra Wax e Aaron le cose non sono finite benissimo…

Amici, scintille tra Wax e Aaron: cosa è successo

Maria De Filippi

Come detto, con l’avvicinarsi della terza puntata del Serale di Amici, tutti gli allievi sembrano aver paura di uscire e di essere nominati da prof e compagni. A destare particolare attenzione è stato un sfogo di Wax che ha ammesso di portarsi dietro questo timore fin dalle prime battute del programma.

Parlando del non aver mai disfatto la valigia e di temere l’eliminazione, Wax è stato infastidito dalla reazione di Aaron che non ha creduto troppo alle sue parole.

I due hanno mezzo litigato con Wax che ha detto: “Vieni a farmi vedere cosa hai fatto. Dimmi cosa c’è. Vattene a fan***o. Mi prende in giro, ride. Poi dice che sono io che lo faccio con lui”, ha detto il cantante di Arisa.

A quel punto Aaron si è avvicinato per dire le cose in faccia: “Secondo me sei intelligente e hai la percezione di ciò che accade. Che non abbia disfatto la valigia ci credo e me l’hai detto ma che avessi paura di uscire prima del Serale. Dai”.

Durissima la replica di Wax: “Sai che non posso voler bene ad una persona che non crede in me…”.

Di seguito anche il post Instagram del programma con lo scambio di vedute tra i due cantanti:

