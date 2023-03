Il mondo dello spettacolo e dello sport si incrociano. La vip è pronta e promette uno “spogliarello” con la bandiera della sua squadra.

Il mondo del calcio e quello dello spettacolo sono pronti ad incontrarsi. In che modo? Se il Napoli dovesse vincere lo scudetto, la nota vip Marisa Laurito sarebbe disposta a fare uno “spogliarello” o meglio, andare in giro per la città tutta nuda con solo una bandiera a coprirla. Lo ha detto la stessa showgirl a ‘Un giorno da pecora‘.

Marisa Laurito pazza del suo Napoli annuncia uno “spogliarello”

Marisa Laurito

Marisa Laurito è una super tifosa del Napoli ed è per questo che sarebbe disposta a tutto in caso di vittoria dello scudetto da parte della formazione partenopea. Fino a dove si potrebbe spingere? Molto lontano.

Lo ha detto lei stessa a ‘Un giorno da pecora‘ spiegando: “Non mi posso spogliare perché è passata l’epoca, forse 20 anni fa avrei potuto ancora farlo”, le parole della nota vip. “E non mi posso neanche tingere i capelli di blu perché li ho già così. Forse potrei andare in giro per un mese avvolta nella bandiera del Napoli. Se sono disposta a farlo? Si, farò così, mi avvolgerò nella bandiera e sotto sarò nuda. Questo lo posso promettere”.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della donna:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG