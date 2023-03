Momento emozionante a ‘Oggi è un altro giorno’ dove era ospite Alessandra Mussolini. Per lei, lacrime agli occhi parlando del padre.

Nel pomeriggio di Rai 1, nel corso di ‘Oggi è un altro giorno’ condotto da Serena Bortone, è stata ospite Alessandra Mussolini. Tra i vari argomenti trattati, anche alcuni aspetti molto privati come il rapporto col padre Romano e alcune cose non dette che, ancora oggi, generano nella donne della sofferenza.

Alessandra Mussolini piange ricordando il padre

Alessandra Mussolini

Come spesso accade nelle interviste molto interessanti di Serena Bortone a ‘Oggi è un altro giorno’, gli ospiti raccontano dei momenti vissuti nella loro vita molto complicati. In un certo senso anche Alessandra Mussolini, alla fine, è arrivata a parlare di un qualcosa di molto intimo che riguarda il rapporto con suo padre, Romano.

“Non l’ho mai vissuto nella quotidianità, non l’ho mai visto in pigiama prima di andare a letto, girare per casa, uscire dal bagno. Questa cosa ha pesato più a me che a mia sorella”.

Parlando del privato del padre e dei tradimenti nei confronti della madre: “Lei era arrivata a tingersi i capelli di biondo perché trovava capelli biondi sul cappotto di mio padre, così almeno non si capiva di chi fossero. Questo me lo ha raccontato lei dopo”.

Infine, la forte emozione, perché, nonostante tutto, una figlia vuole pur sempre bene a suo padre anche se ne sente una forte mancanza: “Non gliel’ho mai detto. Me ne pento, sì. Non avevo il coraggio di sentire la sua risposta”, ha detto la Mussolini inziando a piangere. “Non so perché mi sono emozionata. Io non gliel’ho detto. Avevo paura. Cioè, non volevo sentire la sua risposta, che poteva essere grave per me. Serena, mettiamo un’altra cosa”, ha provato poi a sdrammatizzare.

Di seguito anche il post Twitter della trasmissione Rai con il passaggio forte emotivamente:

.@Ale_Mussolini_ ricorda il padre e si commuove: “Quella domanda che non gli feci per paura della sua risposta” #OggièUnAltroGiorno pic.twitter.com/93O4Zg6dGI — oggieunaltrogiorno (@altrogiornorai1) March 31, 2023

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG