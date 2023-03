La decisione di Piero Chiambretti che dopo ‘La Tv dei 100 e Uno’ saluta con un “se” e una spiegazione molto chiara.

Si è conclusa l’avventura di Piero Chiambretti con il suo programma ‘La Tv dei 100 e Uno‘. La trasmissione, dopo le tre puntate stabilite, dice stop, così come decide di fermarsi il suo presentatore. L’uomo, infatti, parlando a TvBlog, ha spiegato di voler lasciare il piccolo schermo dopo essersi preso la responsabilità e la soddisfazione di essere tornato con questo format diverso dal solito prodotto televisivo.

Piero Chiambretti: la tv, la sua trasmissione e l’addio

Piero Chiambretti

Facendo un bilancio de ‘La Tv dei 100 e Uno’, Piero Chiambretti ha spiegato: “Si era partiti immaginandone quattro, in seguito con Mediaset abbiamo pensato di farne tre per capire successivamente il da farsi. Per tutti noi era un’operazione molto rischiosa, lo sapevamo benissimo. A Tiki Taka ebbi a disposizione 35 appuntamenti e la costruzione avvenne in tre mesi. Qui con sole tre puntate l’accelerazione è stata più breve. L’ultima è stata bella, emozionante, divertente e curiosa. Avessi avuto altri tre mesi, il programma sarebbe venuto su ancora meglio”.

“L’idea era quella di fare una trasmissione di questo tipo, di buoni sentimenti, che uscisse dalla logica di una tv volta ad una comunicazione aggressiva. L’altro obiettivo era inoltre quello di venderlo, con una esportazione all’estero che è già partita”.

[…]. Ora che la trasmissione si ferma, la domanda su cosa fare il presentatore arriva spontanea: “Sparisco nel nulla, lascio tutta la televisione a chi la sa fare e al pubblico che vuole altre proposte. Se tornerò, lo farò con questo programma. Non lascio la tv, molto più semplicemente aspetto un’eventuale conferma di questo esperimento o un’idea che attualmente nemmeno cerco. Ho fatto una trasmissione che ritengo buona, se interessa si rifà, se non ci riesco sono comunque felicissimo di averla fatta. La Tv dei 100 e uno mi ha cambiato la pelle”.

Tra critiche e share, il conduttore ha affermato comunque di essere estremamente soddisfatto di quanto fatto e di aver portato un qualcosa di diverso.

Di seguito un post Instagram de La Tv dei 100 e Uno:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG