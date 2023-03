Nina Moric sembra aver ritrovato il sorriso accanto al suo nuovo fidanzato, un famoso critico d’arte: ecco di chi si tratta.

Nuovo amore per Nina Moric. La showgirl ha ritrovato la serenità accanto al suo nuovo compagno e nelle scorse ore la coppia è stata paparazzata in giro per Milano dal settimanale Chi. Ecco di chi si tratta.

Nina Moric, il nuovo fidanzato

La showgirl croata è stata paparazzata dal settimanale Chi insieme al suo presunto nuovo compagno: il critico d’arte Daniele Radini Tedeschi. A far avvicinare la coppia sarebbe stata proprio la comune passione per l’arte. Recentemente, infatti, Nina Moric ha esposto alcuni suoi dipinti in una mostra a Bergano.

Nelle foto scattate da Chi si vede la modella con un look trasgressivo passeggiare mano nella mano con l’uomo per le strade di Milano. La coppia è poi entrata in una pasticceria e subito dopo si è recata a casa di un amico comune. In uno degli scatti a Moric cade la borsetta, e Tedeschi da vero gentiluomo si china per raccoglierla.

Dopo diverse delusioni amorose Nina Moric aveva confessato di aver per sempre chiuso con l’amore. Ora, però, le foto sembrerebbero suggerire il contrario. Con uno sguardo sereno e felice, la showgirl sembra proprio aver ritrovato quel benessere che ha cercato a lungo. Per il momento la coppia non ha confermato i rumors del settimanale Chi, ma sembra proprio che tra i due ci sia del tenero.

