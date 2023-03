Dopo aver superato un brutto momento con la lotta ad un tumore, Giancarlo Magalli vuole tornare in tv e ha le idee chiare su cosa vorrebbe.

Un tumore, un periodo di cure e di paura ma poi anche la lieta notizia della guarigione. Giancarlo Magalli ora sta bene e ha le idee piuttosto chiare su ciò che vuole: tornare protagonista in tv. Se non sarà alla Rai, allora potrà essere a Mediaset. Intervistato da ‘Chi‘, il conduttore ha fatto il punto sulla sua sua situazione e le sue ambizioni per il futuro.

Giancarlo Magalli e il ritorno in tv: le idee

Giancarlo Magalli

Dopo aver spiegato di aver fatto fronte ad un linfoma alla milza ma di stare, adesso, bene, Giancarlo Magalli ha parlato della sua voglia di tornare in televisione da protagonista.

“Mi piacerebbe un talk stile David Letterman Show. Oppure essere chiamato in giuria in qualche programma, tipo Tu sì que vales, a Mediaset, visto che in Rai non mi chiamano”, ha spiegato il presentatore sottolineando anche qualche dissapore con la rete. “Milly mi ha voluto a ‘Il Cantante mascherato’ e basta. Il ballerino non lo farei mai, in giuria non mi ha mai chiamato. Quando fa le giurie, si dimentica di me”, ha detto ancora.

E se dunque il ritorno in tv non fosse alla Rai, potrebbe essere a Mediaset. E in tale ottica, il presentatore ha svelato un retroscena: “Mi hanno proposto di partecipare al GF Vip, ho rifiutato anche grosse somme di denaro. Non riuscirei a vederli lì come concorrente. Era quasi fatta lo scorso anno come opinionista, visto che non ci sarebbe stata Adriana Volpe. È finita che non mi avete visto: al mio posto hanno preso Orietta Berti”.

Poi, però, l’apertura: “Chissà per la prossima edizione come andrà. Se Signorini mi chiamasse, gli risponderei sicuramente di sì”.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della figlia con la partecipazione insieme al papà a Verissimo:

