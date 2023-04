È morto all’età di 50 anni l’ex portiere di Palermo e Messina Domenico Cecere: è stato colpito da un infarto.

Domenico Cecere, ex portiere di Palermo e Messima, è venuto a mancare all’età di 50 anni per un infarto. L’ex calciatore si trovava a Carinola, in provincia di Caserta, mentre si trovava a casa dei genitori. Nonostante diversi tentativi di rianimazione, non c’è stato nulla da fare.

Domenico Cecere, morto a 50 anni

Lutto nel mondo del calcio. È morto all’età di 50 anni Domenico Cecere a causa di un infarto. Per l’ex calciatore non c’è stato nulla da fare nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi. Durante la sua carriera aveva indossato la maglia di diverse squadre: Palermo, Nola, Turris, Bisceglie, Pescara, Fermana, Messina, Avellino, Cavese, Potenza, Gela e Siracusa.

Aveva iniziato la sua carriera nelle giovanili del Napoli, di cui è stato terzo portiere in serie A nella stagione 1991-92. Aveva concluso la sua carriera nel 2011 dopo un’ultima partita giocata con la maglia del Messina. Durante la sua carriera aveva vinto due campionati di serie C1 con le maglie di Palermo e Avellino.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG