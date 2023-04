Antonella Fiordelisi sarebbe pronta a farsi spazio nel mondo dello spettacolo, ma ci sarebbe qualcosa che la frena…

Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, di cui è stata una delle indiscusse protagoniste, Antonella Fiordelisi sarebbe pronta a lanciarsi in un nuovo reality. L’ex vippona è pronta per farsi strada nel mondo dello spettacolo e sembra proprio che le prime offerte non manchino. Secondo alcune indiscrezioni però, ci sarebbe qualcosa la frena…

Antonella Fiordelisi all’Isola dei Famosi?

A solo poche settimane dalla sua uscita dalla casa del GF Vip, Antonella Fiordelisi avrebbe già l’occasione di buttarsi in un altro reality. A rivelarlo è l’ex della gieffina Francesco Chiofalo, che dà un piccolo scoop secondo il quale la ragazza sarebbe stata contattata per partecipare alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi.

Sempre secondo quanto detto da Chiofalo, Antonella avrebbe messo dei paletti ai genitori e starebbe iniziando a gestire in modo autonomo la propria carriera. L’ex vippona ha sempre accarezzato l’idea di partecipare al reality di Ilary Blasi, ma al momento ci sarebbe qualcosa che la frena.

In questo periodo, infatti, si sta vivendo la sua relazione con Edoardo Donnamaria, di cui è pazzamente innamorata. Sarebbe proprio questo il motivo della sua titubanza a partecipare alla trasmissione. Avrebbe paura di perdere quella sintonia ritrovata con il fidanzato dopo tanti litigi e tensioni all’interno della casa del GF Vip.

Per il momento comunque si tratta solo di indiscrezioni e non c’è nulla di certo. Quello che è certo è che il cast completo dell’Isola dei Famosi è stato annunciato già da qualche settimana, ma Antonella potrebbe entrare in corsa, come è accaduto in passato molte volte.

Riproduzione riservata © 2023 - DG