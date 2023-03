È tutto pronto per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, e Alvin è stato confermato anche quest’anno come inviato: il resto del cast.

L’Isola dei Famosi sta per tornare su Canale 5 per la sua diciassettesima edizione. L’inizio è previsto subito dopo la finale del Grande Fratello Vip, che dovrebbe essere lunedì 3 aprile. Si sanno già molti nomi presenti nel cast di questa nuova edizione, e ora è anche certo che l’inviato sarà Alvin.

Isola dei Famosi 2023, Alvin inviato

Come riporta TvBlog, è ormai certo che anche quest’anno come inviato sull’isola per accompagnare i naufraghi nel loro percorso ci sarà Alvin. Nelle scorse settimane si era discusso sulla possibilità che Paolo Ciavarro assumesse il ruolo di inviato per questa edizione, così come Filippo Biscaglia o l’attore turco Can Yaman. Alcuni indiscrezioni avevano anche parlato della possibilità che Alvin sarebbe stato in studio nel ruolo di opinionista accanto a Vladimir Luxuria. Nicola Favino, infatti, non sarà presente, essendosi spostato su Tv8, ma a prendere il suo posto ci sarà Enrico Papi.

Per quanto riguarda i nomi dei nuovi concorrenti del reality, dopo quelli che già si conoscono, sono confermate Elga e Serena Enardu, ex protagoniste di Uomini e Donne. Oltre a loro, sarà presente Cristopher Leoni, modello e attore Brasiliano conosciuto per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle 16 e Claudia Motta, Miss Mondo 2021. Altri due concorrenti confermati sono anche Gian Maria Sainato e il conduttore tv Marco Predolin. Alla conduzione, ovviamente, ci sarà Ilary Blasi, per la sua terza edizione consecutiva.

