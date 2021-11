Bohemian Rhapsody è stato uno dei film evento del 2018: ecco tutte le curiosità sulla pellicola sulla storia dei Queen.

Quattro Premi Oscar vinti, numerosi altri riconoscimenti prestigiosi ricevuti, milioni di spettatori conquistati in ogni parte del mondo: parliamo di Bohemian Rhapsody, in questo caso del film e non dell’altrettanto celebre capolavoro musicale. La pellicola è diretta da Bryan Singer e ha come protagonista principale Rami Malek, ma quella che abbiamo visto al cinema e in TV è ben diverse da quella che inizialmente era stata pensata: realizzare questo film è stato infatti molto più complicato di quello che si può immaginare.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Bohemian Rhapsody, il film: le curiosità

Il film uscito nei cinema nel 2018 è ben diverso da quelli che inizialmente era stato pensato, nel progetto iniziale il tema della sessualità sarebbe dovuto essere ben più presente e c’era anche l’idea di iniziare il film partendo dalla morte di Freddie Mercury. Si è deciso invece di cambiare il tono della pellicola in modo che potesse essere visto e apprezzato anche dalle famiglie e dagli spettatori più giovani.

Freddie Mercury

Il lavoro dietro a Bohemian Rhapsody è iniziato nel 2010, ben 8 anni prima dell’uscita nelle sale cinematografiche della pellicola, poi per una serie di vicissitudine, cambi nel cast e nello staff, il film è stato realizzato solamente nel 2018.

Come detto in precedenza il ruolo del protagonista principale, Freddie Mercury, è stato interpretato da Rami Malek, che per tutte le riprese ha dovuto indossare delle speciali protesi dentarie per assomigliare il più possibile al cantante. Inizialmente, però, non era stato scelto Rami Malek per il ruolo del leader dei Queen ma Sacha Baron Cohen.

Infine, I fan dei Queen che hanno visto il film avranno notato che gli eventi non sono tutti nell’esatto ordine cronologico o nella realtà non sono avvenuti proprio nei momenti descritti nei film (come la diagnosi della positività all’AIDS che Freddie Mercury ha saputo prima di quando descritto nel film).

Riproduzione riservata © 2021 - DG