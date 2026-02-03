L’invisibile – La Cattura di Matteo Messina Denaro su Rai1: cast, trama, puntate e location

Tutto pronto per la messa in onda su Rai1 de L’invisibile – La Cattura di Matteo Messina Denaro: ecco cast, trama, location e puntate.

Dopo un rinvio inaspettato, la miniserie L’invisibile – La Cattura di Matteo Messina Denaro arriva in televisione. Al centro del racconto non c’è la latitanza trentennale del boss, ma i giorni che hanno preceduto il suo arresto. Vediamo cast, trama, puntate e location.

L’invisibile – La Cattura di Matteo Messina Denaro: cast e trama

Con la regia di Michele Soavi, L’invisibile – La Cattura di Matteo Messina Denaro sbarca su Rai1. La miniserie non accende i riflettori sulla latitanza del mafioso, ma sulla sua cattura. La trama, per scelta, si concentra sul grande lavoro compiuto dalle forze dell’ordine per portare dietro le sbarre un delinquente che ha vissuto gli ultimi trent’anni della sua vita a nascondersi.

Soavi e la sua squadra raccontano la storia dal punto di vista istituzionale, facendo emergere sia il lato umano e professionale degli investigatori che il peso e la tensione che ogni decisione ha comportato. Il cast, eccezionale, ha contribuito enormemente alla narrazione.

Il Colonnello responsabile della cattura ha il volto di Lino Guanciale, mentre sua moglie è interpretata dalla cantante Levante. Insieme a loro ci sono: Leo Gassman, Massimo De Lorenzo, Giacomo Stallone, Roberto Scorza, Noemi Brando, Paolo Briguglia, Bernardo Casertano. A vestire i panni di Messina Denaro è Ninni Bruschetta.

Ecco il trailer de L’invisibile:

L’invisibile: puntate e location

L’invisibile – La Cattura di Matteo Messina Denaro è stato girato principalmente tra Roma e Palermo. Tra le location siciliane, spicca il centro storico del capoluogo: Foro Italico, via Enrico Albanese, piazza Bellini e Palazzo delle Aquile, via Vittorio Emanuele e Eurostar Centrale Palace, via Giuseppe D’Alessi, via Sebastiano Bagolino e via Aloisio Juvara. Alcune scene sono state girate all’ex convento dei Teatini (sede del dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo), presso la Chiesa di San Giuseppe dei Teatini, al cimitero di Santa Maria del Gesù, presso il carcere dell’Ucciardone e ai Cantieri Culturali alla Zisa.

La casa della sorella di Messina Denaro è stata ricostruita a Carini, nella frazione di Villagrazia, in un’abitazione di via Mattarella. Invece, le riprese romane hanno riguardato Castel Sant’Angelo, il lungotevere, il Palazzo di Giustizia capitolino e le rovine del Circo Massimo. Tra le location spicca anche il centro storico di Tivoli, specialmente via del Riserraglio.

L’invisibile è composto da 4 episodi, che andranno in onda su Rai1 in due prime serate, martedì 3 e mercoledì 4 febbraio 2026.