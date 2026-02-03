Luca Argentero sorprende con una “trasformazione fisica” per la serie tv firma da Netflix “Motovalley”: le dichiarazioni sui chili presi.

Un nuovo progetto televisivo per Luca Argentero, attore di grande talento, in grado di cimentarsi in ruoli sempre differenti. Fra tutti i personaggi a cui ha dato corpo e voce l’ex gieffino, senza dubbio quello di Andrea Fanti resta il più amato dal pubblico. Dal 10 febbraio sarà Arturo, un ex motociclista in cerca di riscatto dopo un incidente che gli ha rovinato la carriera. Un’interpretazione intensa che è costata fatica e qualche chilo in più all’affascinante attore. Ecco, a seguire, cosa ha detto.

Luca Argentero resta fedele al suo ruolo in Doc

Nonostante il desiderio di calarsi in nuovi personaggi, Luca Argentero resta fedele al suo Doc. La serie tv cult tornerà presto in onda su Rai 1 con un nuovo ciclo di episodi. La quarta stagione, prevista per la primavera 2026, è stata spostata all’autunno 2026 in modo da darle maggiore visibilità.

L’attore si è detto profondamente legato al ruolo di Andrea Fanti, confidando di volergli prestare il volto ancora per molto tempo. “Doc ha un grande pregio: mi ha fatto entrare nel cuore delle persone e mi ha donato il loro affetto, garantendomi un filo diretto con il pubblico. E se faccio il mio lavoro è anche per questo: portare le persone in altri canali, anche a teatro. Spero che tutto questo non finisca mai e che le persone si ricordino di Doc con la mia faccia” dice l’attore torinese.

Luca Argentero – www.donnaglamour.it

Luca Argentero ha preso qualche chilo per il ruolo di Arturo

A partire dal 10 febbraio, Luca Argentero sarà il protagonista di “Motovalley“, la nuova serie targata Netflix. Una storia intensa, che vede al centro delle vicende Arturo, un ex campione di motociclismo, distrutto da una brutta vicenda del passato. Arturo è un uomo in cerca di riscatto che aiuterà Blu(Caterina Forza), giovane promessa del motociclismo agonistico, a raggiungere i propri obiettivi.

Nel corso delle sei puntate il personaggio di Argentero aiuterà Elena (Giulia Michelini) a riconquistare il suo ruolo nella scuderia di famiglia, finita esclusivamente nelle mani del fratello.

“Ho preso qualche chilo e studiato il dialetto romagnolo” confessa l’attore piemontese per entrare meglio nel ruolo di Arturo e renderlo più credibile.