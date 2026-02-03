Ilary Blasi, la mossa a sorpresa è uno “smacco” a Maria De Filippi: chi vuole al Grande Fratello

Ilary Blasi torna al timone di Grande Fratello Vip. Stando ad alcune indiscrezioni la conduttrice vorrebbe Gianni Sperti e Tina Cipollari in studio come opinionisti.

Dopo settimane di dubbi ed incertezze legate al caso Signorini, la Mediaset ha confermato: il “Grande Fratello Vip” si farà. Il reality show più famoso della quinta rete continua. La partenza è prevista per metà marzo e vedrà al timone Ilary Blasi. La conduttrice romana riprenderà la conduzione del programma dopo l’ultima esperienza risalente al 2018. Secondo gli esperti la padrona di casa avrebbe già in mente i nomi degli opinionisti in studio. Un ‘colpo basso’ che colpisce Maria De Filippi, ecco il motivo.

Grande Fratello Vip torna con un’edizione rinnovata

“Grande Fratello Vip” tornerà presto su Canale 5 con un’edizione rinnovata. “Ritmi più intensi e una durata complessiva di sei settimane” assicurano i vertici Mediaset. A quanto pare la produzione è già al lavoro per assicurare un cast di alto livello che possa mantenere alta l’attenzione. Difatti il pubblico è ben curioso di conoscere i nomi dei vip che entreranno nella casa più famosa d’Italia.

Fra i possibili concorrenti della nuova edizione ci sarebbe Alessandra Mussolini, già scelta da Alfonso Signorini. Spicca anche il nome di Sara Gaudenzi, ex “Miss Italia”, e protagonista del programma “Uomini e donne“.

Gianni Sperti e Tina Cipollari come opinionisti al GF Vip

In un programma come “Grande Fratello Vip” giocano un ruolo decisivo anche gli opinionisti. Ilary Blasi, infatti, vorrebbe scegliere dei personaggi in grado di attirare l’interesse dei telespettatori. Stando ad alcune indiscrezioni riportate da Giuseppe Porro la conduttrice starebbe pensando a Gianni Sperti e Tina Cipollari.

I due storici volti di “Uomini e donne” potrebbero presto approdare nella fascia serale. A quanto pare Maria De Filippi potrebbe vedersi ‘rubare’ i due protagonisti del suo programma alla collega Blasi. Il reality show, del resto, va in onda nella fascia serale, dunque le riprese non coinciderebbero con quelle del dating show.

Al momento, però, non è giunta ancora l’ufficialità da parte dei diretti interessanti. Sperti e Cipollari non hanno in nessun modo commentato le voci.